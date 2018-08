In dem Neubau an der Grüppenbührener Straße / Grüner Weg steht dem LzO-Team ab sofort mehr Fläche zur Verfügung. Obendrein gibt es drei Penthousewohnung im Dachgeschoss. (FR)

Als Hauptmieterin zieht die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) ein.

Nachdem am vergangenen Freitagmittag zum letzten Mal die Tür am bisherigen Standort am Markt geschlossen worden war, begrüßen Ganderkesees Filialleiter Jürgen Hertrampf und seine Kollegen die Kunden ab heute im neuen Domizil. Nach einer rund 16-monatigen Bauphase freuen sich die Sparkassen-Mitarbeiter auf die Arbeit in der neuen Umgebung.

In den nur 250 Meter entfernten alten Filialräumen am Marktplatz war es für das Team über die Jahre zu eng geworden, die Ansprüche an ein modernes Geldhaus wurden nicht mehr ausreichend erfüllt. Jetzt hat das Team der LzO insgesamt 650 Quadratmeter zur Verfügung – und damit etwa 50 Prozent mehr als zuvor, um diesen ebenso gerecht zu werden wie den Kundenwünschen. Auf zwei Etagen gibt es alles, was für den täglichen Betrieb erforderlich ist. Im Erdgeschoss befindet sich die große Kundenhalle, in der es neben zwei Automaten mit Einzahl- und Geldkartenladefunktion zwei Selbstbedienungsterminals für Überweisungen gibt. Zudem kümmern sich vier Berater in dieser Etage um das Filialgeschäft.

Sechs Besprechungs- und Konferenzräume für diskrete Beratungsgespräche sowie größere Meetings wurden im ersten Obergeschoss installiert. Der Neubau ist komplett barrierefrei.

Das zwölfköpfige Team, zu dem ab sofort auch eine Immobilienberaterin gehört, bietet den bewährten Service rund um Geld-, Bauspar- und Immobiliengeschäfte sowie Wertpapieranlagen und die Betreuung von Firmenkunden.

Noch Wohnungen frei

Den architektonischen Abschluss des Gebäudes bilden drei großzügig geschnittene Penthousewohnungen im zweiten Obergeschoss. „Bis Oktober werden die Arbeiten abgeschlossen und die Wohnungen bezugsfertig sein“, sagt Stolle und weist darauf hin, dass Interessenten sich noch beim Verwalter der Immobilie melden können. Dort erhalten die potentiellen Mieter weitere Informationen zu den modernen Wohnungen, deren Ausstattung und Preisen.

Der neu gestaltete Außenbereich punktet übrigens mit 20 Parkplätzen für Autos sowie einer Stellfläche für Fahrräder.