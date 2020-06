"Wie viel Zeit wollen wir noch verstreichen lassen, ohne dass sich irgendetwas ändert?" - Jennifer Aniston setzt sich - auch mit einer namhaften Spende - gegen Rassismus ein. (2016 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto)

Im Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt zeigt sich „Friends“-Star Jennifer Aniston aktuell mehr als hilfsbereit. Bereits in den vergangenen Tagen hat sich die 51-Jährige auf Instagram dazu geäußert, was sie von dem anhaltenden Rassismus-Problem in den USA hält. Jetzt setzte sich die Schauspielerin auch privat ein, um Änderungen herbeizuführen. Laut einem Bericht des US-Portals „ET Online“ soll sie eine Million US-Dollar, etwa 885.000 Euro, an mehrere Organisationen gespendet haben. Ein Teil soll an „Color Of Change“ gegangen sein, ein Verband, der sich seit 2005 in den USA vor allem für die Rechte von Afroamerikanern und gegen Diskriminierung engagiert.

Zuvor hatte die Schauspielerin auch am „Blackout Tuesday“ teilgenommen und ein schwarzes Bild auf Instagram gepostet, um an George Floyd und weitere Opfer von Polizeigewalt und Rassismus zu erinnern. Außerdem schrieb Aniston an ihre rund 34 Millionen Fans die bewegenden Worte: „Diese Woche war aus vielen Gründen herzzerreißend. Wir müssen anerkennen, dass Rassismus und Gewalt in diesem Land schon viel zu lange existieren und dass das niemals in Ordnung war. Als Verbündete, die Gleichberechtigung und Frieden wollen, ist es unsere Aufgabe laut zu werden, Gerechtigkeit zu fordern, uns in diesen Themen weiterzubilden und Liebe zu verbreiten.“

Jennifer Aniston spendete nun eine Million Dollar an mehrere Hilfsorganisationen. (2016 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto)

Dazu appellierte Jennifer Aniston: „Wie viel Zeit wollen wir noch verstreichen lassen, ohne dass sich irgendetwas ändert? WIE VIEL MEHR ZEIT?“