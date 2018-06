Russland

Gipfel von Putin und Trump findet am 16. Juli in Helsinki statt

Der Gipfel zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump findet am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Das teilte der Kreml am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit.