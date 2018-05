Der TV Stuhr gratuliert seiner Übungsleiterin Gisela Grünefeld zu ihrem 80. Geburtstag. Sie leitet die Freitags-Gruppen „Sitzgymnastik“ (14.30 bis 15.30 Uhr) und „Fit ab 60“ (15.30 bis 16.30 Uhr) jeweils in der Sporthalle Blockener Straße in Stuhr. Neue Mitglieder sind in beiden Gruppen herzlich willkommen. Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 58 25 99. Auf dem Bild sieht man Gisela Grünefeld (stehend links) zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer beiden Sportgruppen.