Gitarren-Unterricht in Ritterhude

Ritterhude. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Gitarre oder E-Gitarre lernen möchten, haben bei der Musikschule Ridder die Gelegenheit, ab sofort an jedem Dienstag in der Ganztagsschule in der Jahnstraße in Ritterhude Kurse im Einzel-, Zweier- oder Dreierunterricht zu besuchen. Leihinstrumente stehen zur Verfügung.