Der Fachbetrieb ist auf einem großzügigen Gelände an der Max-Planck-Straße ansässig. In den vergangenen Jahren wurden Hallen und Bürogebäude um- und angebaut. (Kristina Bumb)

Der große Fachbetrieb Auto-

Lackier-Team-Syke hat ein breites Leistungsspektrum: Neben Lackierungen von Fahrzeugen, Bauteilen und Gebrauchsgegenständen gehören eine Kfz-Meisterwerkstatt sowie professionelle Fahrzeugpflege für Pkw und Nutzfahrzeuge dazu. Zurzeit werden winter-

geplagte Fahrzeuge wieder fit

gemacht für den Frühling.

„Glänzender Service von A bis Z“ lautet das Motto des Fachbetriebs an der Max-Planck-Straße mit seinen rund 30 Mitarbeitern. Reparaturen, Service und Inspektionen gehören zum Dienstleistungsangebot der Werkstatt, die auch Dekra- Stützpunkt für Haupt- und Abgasuntersuchungen ist. Die modernen technischen Einrichtungen werden durch eine 3D-Achsvermessung ergänzt. Für Caravaning- und Nutzfahrzeuge aller Marken gibt es zudem in der Kfz-Meisterwerkstatt spezielle Hebebühnen.

Geschäftsführer Olaf Graap und Tochter Lena arbeiten gemeinsam im Familienbetrieb. (Kristian Bump, Kristina Bumb)

Der Fachbetrieb ist ebenfalls ein hilfreicher Ansprechpartner, wenn der Wagen bei einem Unfall Schäden davongetragen hat – gleichgültig ob an Motor, Blech oder Lack. Der Rundumservice beinhaltet eine Karosserieinstandsetzung, Kunststoffreparaturen, eine Neulackierung, das Stellen eines Kundenersatzfahrzeuges, einen Abschlepp-, Hol- und Bringdienst sowie die

gesamte Vorgangsabwicklung mit der Versicherung.

Zu diesem Zweck ist der Betrieb Werkstattpartner von rund 40 namhaften Versicherungen. „Bei uns stammt alles aus einer Hand. Der Kunde bringt uns nur sein Auto, den Rest übernehmen wir“, sagt Geschäftsführer Olaf Graap.

Um Pkw, Wohnmobile und ge-

legentlich sogar Lkw auf Hochglanz zu bringen, unterhält die Firma außerdem eine separate, weit-

läufige Halle auf ihrem rund 6000 Quadratmeter umfassenden Gelände. Ein gelernter Fahrzeug-

pfleger führt dort die Aufsicht über die Pflegearbeiten an privaten und gewerblichen Fahrzeugen. „Wir

bieten eine gründliche Innen- und Außenreinigung an“, schildert

Firmeninhaber Olaf Graap. „Auf Wunsch können ebenfalls eine Lackreinigung, -versiegelung und -politur, eine Kunststoff- und Gummipflege von Cockpit, Tür-

verkleidungen, Reifen und Stoßstangen, die Shampoonierung von textilen Elementen, eine Scheibenversiegelung und anderes mehr durchgeführt werden.“

Habe das Fahrzeug kleine Dellen davongetragen oder sei der Lack leicht verkratzt, könnten diese

Makel durch Polieren oder per preisgünstigem „Smart Repair“ in der Werkstatt ausgebügelt werden. Die Kunden können ihr Fahrzeug je nach Auftragsumfang innerhalb von ein bis drei Tagen wieder

abholen.

Neben solchen Reparatur- und Pflegedienstleistungen ist das Auto-Lackier-Team-Syke schon seit seiner Gründung im Jahr 1999 für Farbarbeiten an Fahrzeugen

aller Art bekannt – ob Old-

timer-Restaurierung, die Aus-

besserung von Kratzern oder eine ganz neue, individuelle Optik.

Gelernte Lackierer kümmern sich dabei allerdings nicht nur um

Wagen und Wohnmobile, sondern bearbeiten etwa auch große Stahlbauteile für die Industrie oder

Möbel und kleine Gebrauchsgegenstände für den Privathaushalt.

In den vergangenen Jahren wurde der Betrieb durch neue

Hallen und Freiflächen erweitert sowie das Kundenannahme-

zentrum neu gestaltet. Ein groß

zügiger Anbau mit Empfangs-

bereich in schicker Optik ergänzt seitdem das Firmengebäude. Lena Graap kümmert sich dort um die Anliegen der Fahrzeughalter. Die Tochter des Geschäftsführers Olaf Graap absolviert ihre kaufmännische Ausbildung in dem Unter-

nehmen und macht es zu einem echten Familienbetrieb.