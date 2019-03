"Glee"-Star Lea Michele hat geheiratet. Am vergangenen Samstag gab sie ihrem Mann Zandy Reich das Ja-Wort. (Stefania D'Alessandro/Getty Images for Giffoni Film Festival)

Wie romantisch: Schauspielerin Lea Michele und ihr Partner Zandy Reich haben sich am vergangenen Samstag das Ja-Wort gegeben. In einer kleinen Zeremonie mit den Verwandten und engsten Freunden feierte das Paar in Nordkalifornien seine Vermählung, wie das US-Magazin „People“ berichtet. „Wir sind so glücklich, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen“, wird das Paar zitiert. Weiterhin schwärmten die beiden: „Wir sind so glücklich, dass wir jetzt verheiratet sind und dankbar, dass wir von unseren Freunden und unserer Familie umgeben sind.“

Schon im vergangenen April hatten sich der 32-jährige „Glee“-Star und ihr 36 Jahre alter Partner verlobt. Gestern teilte Lea Michele auch einen ersten Schnappschuss ihrer Hochzeit auf ihrem Instagram-Profil. Das Bild zeigt das glückliche, frisch vermählte Paar. Michele trug ein ausladendes, blütenweißes Kleid, ihr Mann Zandy Reich entschied sich für einen dunkelblauen Anzug und eine Fliege.