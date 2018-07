Bremer Gymnastinnen-Team siegt

Glücklich über die Goldmedaillen

Bremen-Nord. Bei der Deutschen Meisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik in der Gruppe holte sich das Bremer Team, das im Bundesstützpunkt Bremen trainiert, die Goldmedaille mit zwei Seilen und drei Bällen. Landestrainerin Birgit Passern stellte Gymnastinnen aus drei Bremer Vereinen in ihr Team, unter dem Motto „Einigkeit bringt Erfolg“.