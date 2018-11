Insgesamt sind rund 330 Preise zu gewinnen, die die Aussteller zur Verfügung gestellt haben.

Der Hauptgewinn ist eine Reise nach Montreal inklusive Flug und Unterbringung für zwei Personen. Außerdem gibt es einen Kreuzfahrtgutschein, eine Reise zur Grünen Woche nach Berlin, zehn Tagesfahrten mit dem Bremer Ski-Club in den Harz oder zwei Nächte in einem Viersternehotel in Riga.

Wie man an der Tombola teilnimmt? Der ReiseLust-Teil der ­Eintrittskarte gilt als Losabschnitt. Auf die Rückseite den Namen schreiben, den Abschnitt abtrennen und in Halle 4 an der Bühne in die Lostrommel werfen.