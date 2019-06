Ein Dark Mode für Gmail ist im Anmarsch. (Google)

Der Dunkelmodus gehört zu den absoluten Trends in der App-Welt. Android Q, welches voraussichtlich im August erscheint, wird sogar einen systemweiten „Dark Mode“ erhalten. Wie „Androidpolice“ nun berichtet, bekommt mit Gmail eine der meistgenutzten Apps überhaupt ebenso schon bald einen Dunkelmodus. Demnach sei eine entsprechende Funktion bereits integriert, man könne diese jedoch weder an- noch abschalten. Zudem erscheine der Dark Mode bisher nur in den Einstellungen und nicht im Hauptbereich der App, wie es in dem Bericht weiter heißt.

Mehrere Google-Apps hatten bereits zuvor einen Dunkelmodus erhalten, etwa die Websuche sowie die Drive-App. Der Dark Mode von YouTube wird schon länger gern genutzt. Die Funktion ist vor allem deshalb so beliebt, weil sie viel Akku-Leistung einsparen kann. Unter bestimmten Lichtverhältnissen ist außerdem das Lesen am Bildschirm angenehmer.