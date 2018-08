Einer der Spielleute erhielt während der Grußworte durch den Verbandsvorsitzenden Uwe Stubbemann und Kreisbrandmeister Michael Wessels eine besondere Auszeichnung: Frank-Henry Bischoff wurde für seine über 50-jährige Tätigkeit ausgezeichnet.

In seiner Musikerkarriere hatte Frank-Henry Bischoff einige bemerkenswerte Stationen. Angefangen hat er 1965 im Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ahlten in der Region Hannover. 1967 war er Gründungsmitglied des Spielmannszuges der Schützengesellschaft Ahlten. Ab 1997 war er Vorsitzender des Musikzuges der Feuerwehr Ahlten, und zwischen 2003 und 2007 war er vier Jahre beim Musikzug der Feuerwehr in Zedlitzdorf im österreichischen Bundesland Kärnten aktiv. Ab 2007 spielte er beim Lehrter Blasorchester und bei den Original Egerländer Musikanten. Seit 2010 ist Frank-Henry Bischoff jetzt Mitglied im Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen Vilsen.

Mit dem Wechsel in den Landkreis Diepholz musste sich der erfahrene Musiker auch auf zwei neuen Instrumenten einspielen. War vorher die Es-Tuba sein Paradeinstrument, brauchte man in Bruchhausen-Vilsen öfter auch mal ein Tenorhorn oder eine Ventilposaune. Für den Routinier war das aber kein Problem. Schließlich hatte er in seiner Zeit als Blasmusiker bereits mehrfach neue Instrumente erlernt. Sein Können zeigte er unter anderem beim Schützenfestumzug in Hannover, dem größten Schützenfest Deutschlands, bei der Musikparade der Nationen, beim Turmblasen an Neujahr in Hannover und bei Neujahrsauftritten am Bahnhof in Hannover. Für diese Tätigkeiten in musiktreibenden Zügen der Feuerwehr erhielt Frank-Henry Bischoff jetzt von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände die Ehrennadel in Gold mit Kranz und zwei Diamanten.