Berlin (dpa) – Die Satire "Bad Luck Banging or Loony Porn" des Regisseurs Radu Jude hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Das gaben die Filmfestspiele in Berlin am Freitag bekannt.

