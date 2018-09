Sind es wirklich schon 50 Jahre her, dass sie gemeinsam die Schulbank drückten? Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a der Realschule Verden, die 1968 die Schulzeit mit der Mittleren Reife beendeten, trafen sich am Samstag im Hotel „Zur Linde“ in Hutbergen, um dieses Jubiläum zu feiern.

Entlassen wurden damals 32 Schülerinnen und Schüler, die noch begeistert von der Klassenlehrerin Ruth Färber schwärmten. Um dieses Jubiläum zu feiern hatten Mary Krüger und Heinz-Hermann Winter sich daran gesetzt und die Ehemaligen eingeladen. Wegen des Datenschutzes war es gar nicht so einfach, an deren Adressen zu kommen. Schließlich trafen sich 15 Ehemalige, um gemeinsam zu essen, zu klönen und in alten Fotos nach den weiteren ehemaligen Mitschülern zu suchen. Ganz aus Schweden kam einer der Ehemaligen, die meisten aber wohnen weiterhin im Umkreis von Verden – bis auf eine Mitschülerin aus Göttingen. Das letzte Treffen fand 25 Jahre nach der Schulentlassung statt – es war also das silberne und jetzt das goldene Jubiläum. Bevor sich die lustige Gesellschaft auflöste, wurde lachend festgestellt, nicht wieder 25 Jahre auf das nächste Treffen zu warten.