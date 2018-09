Die drei Siegermannschaften mit Golfspartenleiterin Katrin Edzard (dritte von links), Ortsvorsteherin Marie Jordan (ganz links) und Ortsbrandmeister Arne Nestler (siebter von rechts).

In der Ortschaft ist man stolz mit dem 18-Loch-Platz des Club zur Vahr einen der schönsten Golfplätze Europas zu haben, jedoch bekommt man hiervon im Dorf wenig mit. Und so nahm Ortvorsteherin Marie Jordan Kontakt mit dem Club zur Vahr auf und fand in der Vorsitzenden der Golfsparte Katrin Edzard eine begeisterte Mitstreiterin.

So entstand die Idee ein Golfturnier mit gemischten Mannschaften aus Garlstedtern und Vertretern der örtlichen Vereine mit Golfspielern des Club zur Vahr auszurichten, den „Preis von Garlstedt“. Hierbei sollten die gemischten Mannschaften nicht nur zum Spaß spielen, sondern einen Geldpreis für örtliche Vereine erspielen können.

Profi Hinrich Arkenau zeigt bei der Golfdemonstration sein Können.

Zu Beginn des Turniers begrüßten Golf-Spartenleiterin Katrin Edzard und Garlstedts Ortsvorsteherin Marie Jordan die zahlreich erschienenen Gäste und Teilnehmer. Als besonderes Highlight war es gelungen den 28-jährigen professionellen Golfer Hinrich Arkenau für eine Golfdemonstration zu gewinnen. Arkenau ist einer von 14 Golfern weltweit, dem es gelungen ist, einen 72-Par-Platz mit 59 Schlägen zu spielen. Derzeit ist er auf Platz 5 der „Order of merit“ der Pro Golf Tour und würde sich damit für die European Challenge Tour qualifizieren. Entspannt berichtete er von seinem Werdegang und dem Leben als Golfprofi und beeindruckte dann mit Leichtigkeit und Präzision, mit der er weite, kurze, hohe und flache Schläge präsentierte.

Im Anschluss ging es dann zunächst aufs Übungsgrün um Putten und Abschläge mit Trainern zu üben. Nach einer kurzen Stärkung wurden dann die Mannschaften aus Vertretern der Ortschaft und der Vereine und Golfern zusammengestellt. Viele aktive Vereine aus der Ortschaft ließen es sich nicht nehmen, mit einem Team an dem Turnier teilzunehmen, um die finanzielle Förderung zu spielen. Die jüngsten Garlstedter Golferinnen waren die Vertreterinnen der Jugendfeuerwehr und über Erntefestverein und CDU-Ortsverband bis zur Patenschaft von Bundeswehr und Ortschaft und der Alterabteilung der Feuerwehr waren aus jedem Bereich Aktive für ihren Verein auf dem Platz.

Aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurde in zwei Wertungsgruppen gespielt, eine Gruppe spielte auf den Löchern 1-9, die andere auf den Löchern 10-18. Für alle galt, dass die Abschläge von geübten Golfern mit Platzreife ausgeführt wurden, während auf dem Green von Garlstedter geputtet wurde, sodass jedes Teammitglied einen Beitrag zum Ergebnis leistete. In allen Gruppen war eine gute Stimmung festzustellen, man kam ins Gespräch und fieberte gemeinsam mit jedem Schlag. Im Anschluss fand ein gemeinsames Abschlussessen in der Gastronomie des Clubhauses statt und das Team um Gastronomin Irmtraut Böttjer begeisterte mit ihren Künsten wieder einmal alle Gäste.

Dann wurde es spannend: Die Siegerehrung stand an. Dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Rotenburg-Osterholz und der Osterholzer Stadtwerke gab es Geldpreise von insgesamt 600 Euro zu gewinnen, die sich in drei Preise von jeweils 200 Euro aufteilten und örtlichen Vereinen zugute kommen sollten. Zunächst wurde der Bruttosieger gekürt, also das Team, welches insgesamt am wenigsten Schläge ohne Berücksichtigung des Handicaps gebraucht hat. In dieser Kategorie siegte das Team von André, Vanessa und Luca Klement, die gemeinsam mit der Club-Golferin Susanne Hornung spielten. In der Gruppe auf den Löchern 1-9 gewann das Team der Alterabteilung der Feuerwehr mit Martin Rust, Hannes Hinken, Werner Brünjes und Robert Steil, das ergänzt wurde durch die Golfspieler des Club zur Vahr, Margret Richter und Rösl Röttger. In der Gruppe auf den Löchern 10-18 gewann der Erntefestverein Garlstedt mit Brigitte Matthes, Luca Lüllmann, Sabrina Rust und Thomas Meineke mit den Golfern des Club zur Vahr Dieter Jung und Johann Gottfried von Herder.

Während Erntefestverein und Altersabteilung selbstverständlich für ihre jeweiligen Vereine das Preisgeld erspielten, mussten sich die Bruttosieger beraten, welchem Garlstedter Verein das von ihnen erspielte Preisgeld zugute kommen sollte. Luca Klement konnte dann in seiner Bruttorede, verkünden, dass der Geldpreis der Freiwilligen Feuerwehr Garlstedt zukommen soll. Der anwesende Ortsbrandmeister Arne Nestler nahm die finanzielle Unterstützung im Namen der Aktiven entgegen. Im Anschluss waren sich die Teilnehmer einig: Das Turnier war eine tolle Gelegenheit sich gegenseitig kennenzulernen und bereits geknüpfte Kontakte weiter zu vertiefen und soll wieder stattfinden.