Alljährlich zum Saisonende lädt der Achimer Golfclub seine Mitglieder zu den Clubmeisterschaften ein. Die Vierer-Clubmeister wurden bereits vor einiger Zeit ermittelt. Mit einem Schlag Vorsprung sicherten sich Marion Brödys und Christian Bruhn mit 152 Schlägen den Titel. Vor Kurzem ging es nun über drei Tage in die Einzelwettbewerbe. Insgesamt hatten sich 160 Teilnehmer für die Konkurrenzen auf dem 18-Loch- und dem 9-Loch-Platz angemeldet. Am Ende konnten sich Alexander Boeth (Herren), Marion Brödys (Damen) und Dominic Tun (Jugend) über den Titelgewinn auf dem 18-Loch-Platz freuen. Die Clubmeister auf dem 9-Loch-Platz sind Wilfried Lücking (Herren) und Renate Haase (Damen). „Die große Teilnehmerzahl und das hohe sportliche Niveau haben uns ein schönes und spannendes Golfwochenende beschert“, berichtet Clubmanager Thomas Schmidt. „Besonders beeindruckt waren zum Finale des Turniers die Zuschauer am achtzehnten Grün. Da kam echte Profiturnier-Stimmung auf. Ein tolles Gefühl für alle Spieler, einmal eine Spielbahn vor einer so großen Kulisse spielen zu können“, so Schmidt.