Als Abschluss der Jubiläumswoche anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Golfclubs Verden fand der Preis des Präsidiums statt, der den ehemaligen Preis des Präsidenten abgelöst hat. Es hatten sich 65 Teilnehmer angemeldet, 45 Herren und 20 Damen. Im Zeitalter der Langzeitwettervorhersagen und der Wetter-Apps zögerten viele mit der Anmeldung bis kurz vor dem Meldeschluss oder zogen ihre Anmeldung noch kurzfristig zurück, wie bei etwa zehn Anmeldungen geschehen. Für die Mutigen galt es bei Nieselregen, mal leicht und mal stärker, ein vorgabewirksames Einzel Stableford über Kurs B und C zu spielen. Die Ergebnisse waren dann auch dementsprechend mäßig, denn es gab nur zwei HCP-Verbesserungen und 13 HCP-Bestätigungen. Im Brutto bei den Herren siegte Harm Schnakenberg und bei den Damen Rieke Strodthoff. In der Netto-Klasse A siegte Clubpräsident Reiner Witte vor Rainer Vogt und Bernd Thies. In der Klasse B siegte mit Abstand Jochen Weiland vor Doris Neumann und Aenne Witte. In der Klasse C gingen alle Preise an die Damen, und zwar an Corinna Heuser vor Nicole Mirbach und Gudrun Westphal. Das Foto zeigt alle Preisträger auf einen Blick.