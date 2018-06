Thomas Hayo verlässt "GNTM" nach acht Jahren. (Matthias Nareyek / Getty Images)

Ein Schock für die Fans von „Germany's Next Top Model“: Nach acht gemeinsamen Jahren verlässt der Juror Thomas Hayo die erfolgreiche Casting-Show auf ProSieben. Via Twitter ließ der Creative Director nun die Katze aus dem Sack und verkündete seinen Abschied von Heidi Klums Dauerbrenner-Format. „Es war eine grandiose Zeit mit 'the one and only' @heidiklum und mit fantastischen Jury-Kollegen, wie die letzten drei Jahre mit meinem 'brother from another mother' @michael.michalsky“, schreibt er wehmütig in seinem Tweet. Doch für viele Fans der Sendung dürfte der Ausstieg des gebürtigen Saarländers nicht ganz unerwartet kommen.

Schließlich hing der Haussegen in der vergangenen Staffel ein ums andere mal schief: Klum und Hayo machten unmissverständlich klar, dass sie nicht immer einer Meinung waren. Gilt der Harmonie-Dissens als Ausgangspunkt für den Abschied Hayos? Oder brachte er nur das Fass zum Überlaufen? Zerknirscht wirkte Hayo zwar öfters in Staffel 13, über größere Streitigkeiten lässt sich indes nur spekulieren. Via Social Media gibt sich der 49-Jährige zumindest sehr versöhnlich und wehmütig.

Diese Konstellation wird es sobald nicht mehr zu sehen geben (von links): Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky. Hayo verkündete via Twitter seinen Ausstieg aus der Erfolgsshow. (Mathis Wienand / Getty Images)

Weil die Drehs für die Model-Show pro Jahr immer sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sehe er sich gezwungen, einen Gang zurückzuschalten: „Ich möchte aber Dinge, die ich lange vernachlässigt habe, wieder stärker in den Fokus meiner Aktivitäten rücken. Mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte, die mir am Herzen liegen, sowohl für meine Werbekunden, als auch in Sachen neue Abenteuer im TV Bereich.“

Auch wenn er als festes Jurymitglied die Sendung verlasse, schließe Hayo eine Rückkehr in der ein oder anderen Form jedoch keineswegs kategorisch aus: „Natürlich bleibe ich der GNTM-Familie eng verbunden, aber in welcher Rolle und wann, wird sich mit der Zeit ergeben“, so der schwammige Zukunftsausblick. Den Fans wird dies nur ein schwacher Trost sein ...