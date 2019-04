Soziale Netzwerke

Google und Apple verbannen TikTok in Indien

teleschau

Ein Gericht in Indien urteilt, das soziale Netzwerk Tiktok stifte zur Pornographie an und ziehe Pädophile an. Google und Apple reagieren und verbannen die App aus ihren Stores.