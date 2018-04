Die Mitglieder des Lesummünder Gospelchors haben im Rahmen ihrer Jahresversammlung ein neues Führungsteam gewählt. Nach 14 Jahren in diesem Amt trat der Vorsitzende Joachim Gerlach nicht mehr zur Wahl an. Er hatte eine erfolgreiche Periode des Gospelchors geleitet; die Mitglieder dankten nicht nur mit kleineren Geschenken, sondern wählten ihn auch einstimmig zum ersten Ehrenvorsitzenden dieser Gemeinschaft. Anja Westphal leitet nun den Chor. Ihr zur Seite stehen weiterhin Sylke Graeber als Stellvertreterin, Andreas Zwanzig als neuer Kassenführer und Mömke Rockmann als neue Schriftführerin. Viele Ideen, die Zukunft des Gospelchors zu gestalten, haben sie bereits besprochen. So wird am 24. April im Gemeindesaal an der Pezelstraße ab 20 Uhr wieder ein Offenes Singen stattfinden. Alle sind eingeladen, die Gospelsongs erlernen oder weiter vertiefen wollen. Slava Kravets, der musikalische Leiter, wird ein kleines, dafür abgestimmtes Programm gestalten. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich jetzt schon auf zahlreiche Neugierige. Singen in der Gemeinschaft bringe schließlich eine große Bereicherung für jeden persönlich, auch wenn keine Notenkenntnisse vorhanden sind.