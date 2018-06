Das aktuelle Königshaus mit Schützenkönig Rainer Bruns und Damenkönigin Meike Krieten (v. l.) wird an diesem Wochenende von den neuen Majestäten abgelöst. Diese werden am Sonntag bei der Proklamation bekannt gegeben. (Leester Schützenverein)

Los geht das Festprogramm am Sonnabend, 10. Juni, um 13.30 Uhr mit dem Abholen der Damenkönigin Meike Krieten durch die Damengruppe und des Alterskönigs Eckhard Siemer durch die Alterssparte. Die Schützensenioren machen sich gemeinsam auf den Weg nach Lahausen an die Ecke Meyerkamp / Reinerskamp. Für die Rückfahrt um 15 Uhr ist aber ein Bus bestellt.

Um 15.30 Uhr treffen sich alle wieder auf dem Festplatz zu Kaffee und Kuchen im Zelt. Zur selben Zeit beginnt das Preisschießen um Geschenke und das Knobeln um Geldpreise. Darüber hinaus tritt der Nachwuchs zum Jugendpokalschießen an. Auch der Jugendkönig soll bei den laufenden Wettbewerben ermittelt werden. Von 16 bis 18 Uhr wird es auch bei den Erwachsenen spannend: dann steht das Königsschießen für Vereinsmitglieder auf dem Programm.

Nach der sportlichen Betätigung folgt am Abend ab 20 Uhr der Festball mit der Band Graffiti. Die Party-Combo hat neben bekannten Kultsongs, Oldies, Rock- und Popsongs aus den vergangenen Jahrzehnten auch

aktuelle Chart- und Partyhits im Repertoire. „Graffiti sorgen immer für den richtigen Ton und Stimmung. Durch Auftritte im gesamten norddeutschen Raum bis hinunter in den Harz hat sich die Band einen Namen gemacht“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt für den Festball ist frei und dementsprechend hofft der Leester Schützenverein auf zahlreiche Besucher. Die Party wird nur um 20.45 Uhr unterbrochen, wenn die Preisverleihung für das Firmen- und Vereinsschießen erfolgt.

Nach einer vermutlich kurzen Nacht geht das Schützenfest am Sonntagvormittag bereits in die nächste Runde. Um 10 Uhr beginnt die Leester Fahrradrallye der ortsansässigen Werbegemeinschaft, deren Ziel bekanntlich auf dem Schützenplatz liegt. Dort findet gegen 14.30 Uhr auch die Verlosung statt.

Bereits um 11.30 tritt eine Abordnung der Schützen an, um den Kranz zum Denkmal zu bringen. Um 12.15 Uhr treffen sich die Leester Grünröcke auf dem Festplatz zu einem gemeinsamen Mittagessen. Rund eine Stunde später, gegen 13 Uhr, treten sie dann geschlossen in der Ladestraße an, um den benachbarten Schützenverein aus Mel­chiorshausen zu empfangen. Anschließend folgt der Festumzug. Der Schützentross wird dabei von dem Musikzug der Grafschaft Hoya begleitet. Über die Leester Straße, Brinkumer Straße und Erichshofer Straße marschieren die Schützen daraufhin zu ihrem noch amtierenden König Rainer Bruns in der Erichshofer Straße 9. Über die Bogenstraße, die Brinkumer Straße und Leester Straße geht es dann zurück zum Festplatz.

Dort folgt von 14.30 bis 16 Uhr der standesgemäße Königsumtrunk im Festzelt. Von 15 bis 16 Uhr tritt der Nachwuchs zum Kinderkönigsschießen an der Schießbude an. Für 16 Uhr sind der Empfang des Erichshofer Schützenvereins und ein Platzkonzert mit dem Musikzug der Grafschaft Hoya geplant.

Gegen 19 Uhr erfolgen die von allen mit Spannung erwartete Proklamation der neuen Majestäten und die Preisverleihung vom Knobeln. Das neu gekürte Königshaus wird sich anschließend auf dem Festball ab 20 Uhr mit den traditionellen Ehrentänzen präsentieren und feiern lassen.

Die Preisverteilung und die Würdigung des neuen Königshauses erfolgt erst am nächsten Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr im Vereinsheim.