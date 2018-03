Die Liste reichte vom Heckenbrand über Flächenbrände bis zu einem Pkw-Brand. Besonders oft vertreten waren die Sturmschäden: 18 Einsätze forderte das unberechenbare Wetter. Auch kurioses hatte Puckhaber zu berichten: So wurde im April ein Warndreieck von der Einsatzstelle gestohlen und im Juni geriet ein Topf mit Gulasch in Brand.

Für die Feuerwehr ist Kameradschaft essentiell. Unter anderem eine Familienkohltour, das Osterfeuer und die Begleitung des Schützenfestumzuges ließen die Mitglieder Revue passieren. 2018 soll dies nicht zu kurz kommen, das Osterfeuer wird wieder an der gleichen Stelle wie im letzten Jahr stattfinden und auch das Laternelaufen, das im letzten Jahr ausgesetzt hatte, ist wieder geplant.

Die Aussage, die sich durch den Abend zog, war deutlich: Die freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen sind unersetzlich für unsere Gesellschaft. Sie sind es, die ohne zu zögern ihr Leben für fremde Personen aufs Spiel setzen und auf die jederzeit Verlass ist. Genau deshalb sei auch die Mitgliederwerbung so wichtig, betonte auch Gemeindebrandmeister Jens Bullwinkel. In der Feuerwehr Holste-Oldendorf klappt das gut. Im letzten Jahr waren elf Neuaufnahmen zu verzeichnen, drei davon in den aktiven Dienst. Außerdem ist mit Sebastian Suhling ein weiterer Atemschutzgeräteträger hinzugekommen. Eine besondere Ehrung erfuhr in diesem Jahr Nico Gramlich, er wurde für seine stetige Anwesenheit bei Einsätzen und Diensten „Feuerwehrmann des Jahres“.

Außerdem wurde Ernst Nieswand (70 Jahre Mitglied), Heinrich Jürgens und Herbert Zebandt (jeweils 50 Jahre Mitglied) und Rainer Suhling (40 Jahre Mitglied) für ihre Verbundenheit gedankt. Sandrine Niehues und Mathias Puckhaber wurden zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise -frau befördert und Catharina Puckhaber, als Gemeinde-Jugendwartin, wurde Oberlöschmeisterin.

Auf die kommenden zwölf Monate blickt die Feuerwehr optimistisch: „Wir wünschen uns ein ruhiges und angenehmes Jahr 2018.“, so auch Ortsbürgermeister Eckhard Schütt.