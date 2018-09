30 Uhr startet das erste Brinkumer Kinder-Ukulelen-Orchester beim Kulturverein Granatapfel in der Weyher Straße 142 in Brinkum. Die ersten sechs Anmeldungen sind da. Die Kinder sollten im Alter von fünf bis sieben Jahren sein. Geprobt wird jeweils montags von 16.30 bis 17.30 Uhr. Eltern, die bei den Proben dabei sein möchten, werden gebeten, ebenfalls eine Ukulele mitzubringen und mitzumachen. Pro Halbjahr wird ein Kostenbeitrag von 20 Euro erhoben. Anmeldungen an diesem Sonntag von 19 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 01 52 / 53 88 77 25.