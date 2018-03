Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Grandioses Drama am Goetheplatz

Hendrik Werner

Gerhart Hauptmanns Sozialdrama „Die Ratten“ (1911) hat in einer Inszenierung von Alize Zandwijk im Theater am Goetheplatz umjubelte Premiere gefeiert. Angesiedelt ist das Stück um Kindeshandel, Glücksstreben und Distinktionsgewinn in einem verkommenen Wohnhaus.