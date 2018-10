Ein großes Vorbild für die Kleinen: Toni Kroos, deutscher Nationalspieler, der bei Real Madrid unter Vertrag steht.

In der ersten Sommerferienwoche vom 8. bis 12. Juli veranstaltet die TSG mit Real Madrid Stiftung ein Fußball-Camp. Bereits in diesem Jahr sei das sogenannte Rabauken-Fußballcamp, das gemeinsam mit dem FC St. Pauli in Grasberg veranstaltet worden war, ein voller Erfolg gewesen, so der Verein.

Real Madrid, spanischer Rekordmeister und aktueller UEFA Champions League Sieger, wurde von der FIFA als „Bester Fußballklub des 20. Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Ein Grund sind die einzigartigen Erfolge des spanischen Weltklubs: 16 internationale Titel, davon elf Champions League-Siege und vier Weltpokale sowie weit mehr als 50 nationale Titel. Traditionell stark ist der Spielerkader von Real Madrid mit einer Auswahl der besten Fußballer der Welt wie beispielsweise den beiden Nationalspielern Gareth Bale (Großbritannien), Toni Kroos (Deutschland) oder FIFA-Weltfußballer Luka Modrić (Kroatien).

Dieser kleine Junge trägt stolz das Trikot des großen Gareth Bale, der für Real Madrid und die britische Nationalmannschaft spielt.

Einen sehr großen Stellenwert nimmt die Jugendabteilung bei Real Madrid ein. Nicht nur Raul, Jesé und Iker Casillas haben es aus „la fabrica“ bis an die absolute Weltspitze geschafft: Aktuell stammen acht Spieler des Profikaders aus der „Castilla“ und mehr als 100 weitere Schützlinge der Jugendakademie stehen inzwischen bei Profivereinen in ganz Europa unter Vertrag.

Offizieller Träger der Schule ist die „Fundación Real Madrid“, die Stiftung des erfolgreichsten Fußballvereins der Welt. Finanzielle Überschüsse der Clinics kommen der Stiftung und sozialen Projekten zu Gute. 2014 ist die Real Madrid Stiftung als bestes soziales Projekt im europäischen Fußball ausgezeichnet worden. Real Madrid Clinic, der offiziellen Fußballschule der Königlichen, wird mit modernsten Trainingsmethoden das Potenzial der sieben- bis 16-jährigen Jungen und Mädchen gefördert. In den fünftägigen Sommercamps lernen sie, was es bedeutet, Teil einer Mannschaft zu sein und Teamgeist zu zeigen.

Im ähnlichen Outfit wie die Weltklassespieler von Real Madrid spielen und trainieren diese jungen Nachwuchskicker.

Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf ist stolz darauf, dieses nun allen fußballbegeisterteren Kindern in Grasberg anbieten zu können! Die Anmeldung ist über die Homepage www.tsg-wge.de möglich.