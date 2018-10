Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz hat das Erasmus+- Qualitätssiegel der Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede für das Projekt „Aufbruch in die Zukunft – wir machen uns auf den Weg!“ verliehen, das vom 1. Februar 2016 bis zum 31. Januar 2017 an der Schule durchgeführt worden ist. „Mit einer sehr guten Bewertung ist das Projekt ein Beispiel guter Praxis des EU-Programms Erasmus+ im Bereich Schulbildung“, wie es in der Begründung lautet.

Zudem wurde das Projekt als „Success Story 2017“ ausgewählt. „Das ausgezeichnete Projekt hat eine hohe Qualität des erworbenen Wissens in den besuchten Fortbildungskursen in Spanien, Italien, Finnland sowie auf Malta und Island einerseits und das Engagement der zum Kurs entsandten Lehrkräfte andererseits vorzuweisen. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich eine relativ kleine schulische Einrichtung den Themen Internationalisierung, europäische Bildungssysteme, Projektmanagement sowie Unterrichtsmethodik stellt und gewonnene Erfahrungen weiteren Lehrkräften und der Schülerschaft zugutekommen lässt“, lautet die Begründung für die Auszeichnung.

Das ausgezeichnete Projekt gehört zu der kleinen Gruppe von vier Projekten aus der Leitaktion ein und zwölf Projekten aus der Leitaktion zwei in Deutschland, deren Abschlussberichte bei der Begutachtung Ende 2017 mindestens 85 Punkte erhalten haben, und die im Hinblick auf ihre Durchführung und Ergebnisse sowie die Qualitätskriterien der Leitaktion als besonders beispielhaft gelten. Diese Auszeichnung haben in Deutschland außer der HRS Grasberg/Worpswede aus Niedersachsen nur noch eine Grundschule in Baden-Württemberg, eine Berufliche Schule in Hessen und das Hermann-Böse-Gymnasium in Bremen erhalten. Die ausgezeichnete Success Story ist inzwischen mit allen anderen Success Stories als Publikation des PAD-KMK der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Diese können auch im Internet auf https://www.kmk-pad.org/praxis/beispiele-guter-praxis/erasmus-success-stories.html nachgelesen werden.

Beigetragen zum Erfolg dieses jüngsten EU-Projekts an der Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede haben die an dem Projekt beteiligten Lehrkräfte Birgit Drube-Block, Martin Armbrecht, Karolina Wielewicki und Thomas Simonsen, die Schülerinnen und Schülern der Erasmus+-AG sowie die Schulleitung und das Kollegium.