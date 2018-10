An jedem vierten Mittwoch im Monat, von März bis Oktober, startet um 14 Uhr ab Schützenhof Wörpedorf die Senioren-Union Grasberg eine kleine Radtour. Im September war das Ziel die Wümme-Gaststätte „Zur Schleuse“. Schon der Weg von Grasberg über Lüninghausen und Frankenburg inmitten der Wümmeniederung und entlang am Deich war eine schöne Einstimmung auf die Kaffeepause, denn der Wind kam von vorne. Schon vor hundert Jahren machten die Torffahrer dort halt um sich zu stärken, diesmal waren es die Damen und Herren der Senioren Union Grasberg. Nach Kaffee und Kuchen sowie gemeinsamen Klönschnack gab wie seit vielen Jahren Fritz Ohlrogge das Zeichen zum Aufbruch Richtung Grasberg. Und schon hat man die Idylle, das schmucke Fachwerkhaus mit dem Reetdach verlassen. Die Radfahrer konnten mit „Wind von achtern“ Richtung Heimat durchstarten. Die 24 Teilnehmer waren pünktlich nach 33 Kilometer Radstrecke um 18 Uhr wieder zu Hause. Bei Interesse schreiben Sie an wolfgang.aufderheide@t-online.de.