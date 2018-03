Die Senioren-Union Grasberg hatte ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in den Schützenhof Wörpedorf geladen. Erfreulich waren die Ankündigungen, dass die Radtouren auch in 2018 ab dem Monat März bis zum Oktober mit den Grill- und Spargelessen stattfinden. Untermalt werden die Aktivitäten der Senioren mit der Tagesfahrt zum Landtag Hannover und dem Ausflug zur Matjeswoche am 16. Juni nach Glückstadt. Peter Rüter wurde zum Schriftführer und Dierk Warnken zum Kassenprüfer ernannt. Sehr informativ waren die Berichte der Gäste aus dem Landtag, dem Rathaus und dem Landkreis. Auf dem Bild zu sehen sind Heinrich Blanke (von links), Wolfgang Aufderheide, Axel Miesner, Heinz Warnken, Michael Frersk, Rolf Pilster und Fritz Ohlrogge.