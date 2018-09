Sie lernen fleißig und machen zahlreiche neue Erfahrungen im Schulalltag.

Farbenfrohes Geschenk

Der Verein der Findorffer Geschäftsleute gratulierte den Erstklässlern der drei örtlichen Grundschulen und überreichte ihnen kürzlich praktische Geschenke, die in ihren leuchtenden Farben ins Auge stechen. Die Schulleitungen der Grundschule in der Admiralstraße, in der Augsburger Straße und am Weidedamm nahmen die schicken Flügge-Beutel im Namen der Kinder dankend entgegen.