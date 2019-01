Tod mit 90 Jahren

„Gremlins“-Schauspieler Dick Miller gestorben

Er hat in über 100 Filmen und Serien mitgespielt. Auch wenn Dick Miller nur selten in Hauptrollen zu sehen war, hinterließ er in Filmen wie „Terminator“ oder „Gremlins“ immer einen bleibenden Eindruck.