Sie sind jetzt knapp zwölf Jahre Bürgermeisterin, aber schon seit 25 Jahren in Diensten der Gemeinde Ganderkesee, können in diesem Jahr also „Silberhochzeit“ feiern. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag?

Alice Gerken: Meinen ersten Arbeitstag habe ich an einem klitzekleinen Katzentisch mit dem Gesicht zur Wand in einem Büro verbracht, in dem schon zwei Kolleginnen saßen. Die hatten mir zur Begrüßung einen Blumenstrauß hingestellt, über den ich mich sehr gefreut habe. Da es sich um eine neue Stelle handelte, hatte ich zunächst keine konkrete Aufgabe. Als erstes musste ich die allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Gemeinde Ganderkesee überarbeiten. Das ist immer noch keine beliebte Aufgabe.

Wann ist denn der Wunsch in Ihnen gereift, Bürgermeisterin zu werden?

Geplant hatte ich das eigentlich nie. Als ich im Jahr 2004 gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen könnte, war mein erster Gedanke zunächst: Hilfe! Dann hängt mein Bild künftig an jedem Laternenpfahl. Ich habe die Kandidatur dann mit meinem damaligen Mann intensiv besprochen und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das Amt eine Menge Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich bringt.

Und nach zwölf Jahren im Amt lässt sich wohl feststellen, dass Sie diese Entscheidung nicht bereut haben …

Bereut habe ich diesen Entschluss nie, aber die ersten Jahre waren relativ schwer. Ich war vorher als Fachbereichsleiterin mit Schulen, Gebäudeservice und Personalwesen vertraut, aber in die Gemeindeentwicklung musste ich mich komplett einarbeiten Damals habe ich manchmal gesagt: Ich hatte so ein schönes Leben – und jetzt bin ich Bürgermeisterin. Inzwischen hat sich dieser Satz umgedreht. Jetzt habe ich ein schönes Leben, weil ich Bürgermeisterin bin.

Die Gemeinde Ganderkesee kann sich über eine volle Gemeindekasse freuen, politische Extreme spielen in den Gremien keine Rolle. Andere Kommunen blicken mitunter ein bisschen neidisch auf die Gemeinde. Ist Ganderkesee eine Insel der Glückseligen?

Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir in Ganderkesee sehr gut aufgestellt sind. Aber auch andere Kommunen haben ihre Vorzüge. Hude beispielsweise die historischen Gebäude und Wildeshausen die belebte Innenstadt. Das ist doch völlig normal, dass jeder Mensch auch mal über die Grenzen guckt und feststellt, dass das Gras auf der anderen Seite der Wiese vermeintlich etwas grüner ist.

Sehen Sie die gute Situation eher als glückliche Fügung oder als Ergebnis einer konkreten Strategie?

Das ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Es gehört natürlich immer ein Quäntchen Glück dazu, aber auch die Geduld, den Ball dann zu spielen, wenn er vor den Füßen liegt, wie etwa beim Kauf des Rathauses. Und die Entscheidung, umfangreiche Investitionen vorzunehmen, ist uns leichter gefallen, weil wir die finanziellen Möglichkeiten dazu haben. Auch durch die Tatsache, dass wir Gewerbe- und Wohngebiete entwickeln, die auch Familien mit höheren Einkommen in die Gemeinde locken, sorgen wir dafür, dass wir finanziell gut aufgestellt sind. Die gute gesamtwirtschaftliche Lage spült natürlich zusätzliche Steuergelder in die Gemeindekasse. Ein weiterer positiver Faktor ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung sehr gut funktioniert. Es gibt ein großes Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten, und der Rat beschäftigt sich mit Sachthemen und nicht mit sich selbst. Allerdings würde ich mir an der einen oder anderen Stelle eine größere strategische Ausrichtung wünschen.

Im Jahr 2010 sind die Freien Wähler mit der Vorstellung in den Wahlkampf gezogen, Ganderkesee mittelfristig zu einer Kommune mit 40 000 Einwohnern entwickeln zu wollen. Ist zumindest die Marke von 35 000 Einwohnern schon in Sicht?

Ganderkesee hat gegenwärtig eine optimale Größe. Ich sehe es kritisch, eine Marke von 35 000 oder 40 000 Einwohnern anzustreben. Unser Ziel sollte sein, die Einwohnerzahl stabil zu halten. Vor fünf oder sechs Jahren haben wir ganz intensiv über den demografischen Wandel gesprochen, heute ist das gar kein Thema mehr, weil wir uns anders entwickelt haben. Allerdings ist für die Ausweisung neuer, sehr großer Baugebiete jetzt eine Grenze erreicht. Natürlich werden wir aber auch in Zukunft noch Bauplätze vorhalten müssen, um Familien die Perspektive zu bieten, hier heimisch zu werden. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir es auch etwas langsamer angehen lassen können. Es ist aber nicht der richtige Weg, überhaupt keine Baugrundstücke mehr anzubieten.

Nach vielen Jahren der politischen Diskussion ist der Marktplatz vor einigen Tagen fertiggestellt worden. Welche Resonanz gibt es in der Verwaltung auf das Ergebnis?

Der Platz ist ja noch nicht ganz fertig, denn schließlich fehlt noch die Begrünung. Und mit einem abschließenden Urteil sollte man bis dahin warten. Man darf nicht verkennen, dass die Mittel für die Umgestaltung reduziert worden sind. Der geplante „große Wurf“ wurde eingedampft. Es war der Wunsch, dass der Wochenmarkt dort bleibt und dass im vorderen Bereich Parkplätze entstehen. Auf jeden Fall hat der hintere Bereich erheblich an Aufenthaltsqualität gewonnen.

Das Thema Baumschutz hat die politischen Gremien stark bewegt. Halten Sie es für richtig, künftig gar keine Bäume auf privatem Grund mehr unter Schutz zu stellen?

Ich fand den Weg, den wir bisher gegangen sind, zumindest pragmatisch. Einerseits kann ich es verstehen, wenn jemand einen Baum, der ihm zu groß wird, fällen möchte. Andererseits gibt es aber auch alte, ortsbildprägende und für den Naturhaushalt wertvolle Bäume, die erhalten bleiben müssen. Ich fände es gut, wenn wir zu diesem Thema einen runden Tisch unter Einbeziehung der Naturschutzverbände einrichten könnten. Das Thema ist zu wichtig, um per Kampfabstimmung eine Entscheidung herbeizuführen. Besser wäre es, eine Lösung zu finden, die vielleicht nicht alle hundertprozentig zufrieden stellt, aber zumindest konsensfähig ist.

Die Verwaltung hat eine Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Pultusk angeschoben. Wie schätzen Sie die Bereitschaft in der Bevölkerung ein, diese Partnerschaft mit Leben zu füllen?

Bei einer Veranstaltung im Mai haben sich mehrere Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die die Städtepartnerschaft mit Leben füllen wollen. Wenn im September die offizielle Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages in Pultusk erfolgt ist, wollen wir im Frühjahr 2019 erstmals mit einer größeren Gruppe von rund 20 bis 30 Teilnehmern nach Polen fahren. Schon beim ersten Besuch in Pultusk im Oktober 2017 habe ich ein großes Interesse gespürt, was sich jetzt noch einmal bestätigt hat. Ich bin mit der neuen Bürgermeisterin in guter Verbundenheit auseinander gegangen, obwohl sie das erste Mal in Deutschland gewesen ist und gar nicht so genau wusste, was sie hier erwartete. Sie hat genauso viel mitgenommen, wie ich aus Pultusk mitgenommen habe.

Anfang Mai war die Hälfte Ihrer aktuellen Amtszeit erreicht. Wo sehen Sie die Schwerpunkte für die zweite Hälfte?

Es wäre vermessen, jetzt noch völlig neue Schwerpunkte zu setzen, weil wir erst einmal das abarbeiten müssen, was wir noch in der Pipeline haben. Beispiele sind etwa die Freibad-Sanierung, die beiden großen Kindertagesstätten, die Sanierung der Grundschule Lange Straße, das neue Feuerwehrgerätehaus in Bookholzberg, und wenn es nach mir geht, müsste es auch alsbald einen Hort in der Grundschule Dürerstraße geben. Auch die beiden Kunstrasenplätze für den TSV Ganderkesee und den VfL Stenum halte ich für wichtig. Das ist bis 2021 noch ein ambitioniertes Programm.

Werden Sie bei der Wahl 2021 für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stehen?

Darüber denke ich im Augenblick noch nicht nach. Kein Fußballspieler überlegt in der Halbzeit schon, was im nächsten Spiel passiert. Wenn ich mich entschieden habe, werde ich das aber so frühzeitig sagen, dass sich jeder darauf einstellen kann. Das hängt von der Gesundheit, aber auch von vielen weiteren Faktoren ab.

Die Fragen stellte Jochen Brünner.