" Auch die Plätze in den den Marktplatz begrenzenden Cafés waren voll besetzt – eine schöne Möglichkeit, der Musik zu lauschen.

Geplant war ein gemeinsamer Start auf dem Marktplatz, tags darauf Auftritte der Chöre in Gottesdiensten sowie an verschiedenen Spielstätten und zum Schluss wieder eine gemeinsame Abschlussveranstaltung – diesmal im Dom.

Nach der Eröffnung dieses besonderen Chorwochenendes durch den Posaunenchor aus Georgsdorf in der Grafschaft Bentheim unter der Leitung der Landesposaunenwartin der evangelisch-reformierten Landeskirche, Helga Hochland, fragten sich einige Besucher, warum dieser Posaunenchor eine so lange Reise auf sich genommen hatte, um hier zu spielen: Hauke Scholten, dessen Kirchenchor der evangelisch-reformierten Gemeinden Neuenkirchen und Rekum als Nächstes auftrat, stammt ursprünglich aus Georgsdorf. „Mit einigen aus dem Posaunenchor bin ich sogar verwandt!“, lacht der blonde Musiker. Er singt mit seinem Kirchenchor das ganze Jahr über verschiedenste Stücke aus unterschiedlichsten Epochen und Genres. Für den ersten Auftritt seines Chores hatte er daraus ein Latino-Halleluja und die bekannten, gerne gehörten und gesungenen Lieder „Praise the Lord“ und „Can you feel the love tonight“ ausgewählt.

Der Funke sprang sofort über, und während des Liedes „Praise the Lord“ begann eine Stimme aus dem Publikum zum „Backgroundgesang“ des Kirchenchores zu improvisieren. Hauke Scholten reagierte sofort darauf und feuerte den Sänger mit Blicken an, weiterzusingen. Das Publikum zum Singen zu bringen, ist eine Spezialität Hauke Scholtens: Während der Kirchenchor nach seinem Auftritt die Bühne verließ, brachte ihr Chorleiter den Zuhörern noch das Lied „Si maa maa kaa“ bei und ließ es in Dauerschleife singen, während der nächste Chor – ein Kinderchor – sich aufstellte und in das Lied einstieg. Die Symbiose aus singenden Zuschauern und Kinderchor war eines der spontanen Superlative des Tages. Und auch das Abklatschen der Chorleiter war erlebenswert: Während der eine noch spielte, schob der andere seine Hände unter die des Vorgängers und übernahm nahtlos. Es folgten noch viele weitere Chöre mit ihren ganz unterschiedlichen und individuellen Arten, zu singen – ein wunderbarer, ein langer Abend voller Musik.

In der hervorragenden Akustik der Michaeliskirche mischten sich tags darauf die Klänge von Kirchen- und Posaunenchor oder wechselten sich ab. Vor allem das im Wechsel mit fließenden Übergängen gestaltete „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ zeigte deutlich, wie gut doch die Verständigung zweier Chorleiter, die ähnlich hohe Ansprüche an ihre Chöre stellen, gelingt.

Für den Kirchenchor ging es danach schon gleich weiter zu einem offenen Konzert in der Kirche Unser Lieben Frauen, bei dem die Besucher schon gleich mit „Hello, hello-lo-lo!“ begrüßt wurden. Natürlich gab es Fluktuation – darauf war das Ganze ja angelegt. Erstaunlich war aber doch, dass es immer mehr und mehr Zuhörer wurden. Kein Wunder, denn diese Kirche bot eine außergewöhnliche Atmosphäre, dazu zauberte die durch die bunten Fenster einstrahlende Sonne farbenprächtige Malereien an die Backsteinwände und ließ diesen Ort mit seiner tollen Akustik zu einem besonderen Rahmen für diesen hervorragenden Chor werden.

Das von Hauke Scholten mit Fingerspitzengefühl zusammengestellte Programm gab dem Chor die Möglichkeit, sich mit all seinen musikalischen Facetten zu präsentieren. Dabei fiel besonders auf, wie neben der Spannung und Ernsthaftigkeit, die für solch klare Töne und Modulationen notwendig ist, auch eine lockere Atmosphäre, die sogar Scherze zulässt, existiert und damit von einem freundschaftlichen Zusammenhalt der Gruppe, die gerade dadurch auch Höchstleistungen anstreben und erreichen kann, zeugt. Linde Liedtke, eine der Chorsängerinnen, begleitete einige Stücke mit der Flöte, was ebenfalls zauberhafte Impulse beisteuerte.

Einen Chor und eine Stunde später gaben Jan Wiechmann und Hauke Scholten am gleichen Ort gemeinsam ein spontanes Konzert, was neben den Soli Jan Wiechmanns – besonders ergreifend darunter „The dying soldier“ – auch gemeinsam Gesungenes der Beiden bot. Als außergewöhnlichen Leckerbissen präsentierte Jan Wiechmann „Ein Schwätzchen zwischen Himmel und Hölle“ – ein Duett in unterschiedlichen Tonlagen, das er mit sich selbst sang, während Hauke Scholten fingerfertig am Klavier begleitete.