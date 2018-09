Alle zwei Jahre lädt der Vorstand des TSV Daverden die Mitglieder zu einem Seniorenabend ein, die das 65 Lebensjahr erreicht haben. "Ich hatte mit 35 Seniorinnen und Senioren gerechnet, aber dass gleich über 80 ältere Vereinsmitglieder kamen, hat mich doch überwältigt“, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende Holger Winkelmann. Und da es ein schöner Spätsommerabend war, konnte die große Grillfete am Pavillon stattfinden. "Bei anderer Witterung wäre dieses im Vereinsheim kaum möglich gewesen."

Bei der großen Zahl an Gästen konnte Holger Winkelmann dann die Bewirtung nicht allein schaffen. Ihm zur Seite standen die beiden Kassenwarte Manfred Kopp und Marion Hellwinkel, denn die Kasse muss ja schließlich stimmen. Aber auch schleppten die Bierkisten und andere Getränke heran, so brachten Straks und Würstchen auf den großen Grill. Beim Grillen half ihnen dann auch der Platzwart Dieter Stegmann. Mit Salaten und Grillwaren wurden es noch einige gemütliche Stunden im Pavillon. Auch die einbrechende Dunkelheit war kein Grund, nach Hause zu gehen, denn es war vielleicht der letzte schöne Spätsommerabend in diesem Jahr.