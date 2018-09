Geburtstag feiert.

Das als Grill-Abschlussfest deklarierte Event hatte einen ganz besonderen Reiz, da die Gilde nach dem April 2018 keine offiziellen Gilde-Treffs hatte. Im Mai fand die Spargeltour zum Spargelhof Thiemann und im Juni die Königsscheibenaufhängung beim amtierenden Gilde-Königspaar Gaby Waage-Runge und Joachim Runge statt. Im Juli war dann Sommerpause und am 12. August das Gilde-Jubiläum. Verständlicherweise war die fröhliche Stimmung auf diesem Gilde-Treff besonders ausgeprägt.

Wie in der Vergangenheit begann das Schießen um die Pokale wieder pünktlich um 11 Uhr unter der Leitung des Sportleiters Joachim Runge. Die Siegerehrungen und das Herausstellen der verdienten Mitglieder mussten leider wegen des Grillfestes zurückgestellt werden. Auf einem speziellen Großgrill bereiteten Lars Schorling und Jürgen Müller die fleischigen Spezialitäten zu, und die Bassumer „Essbar“ lieferte hierzu schmackhafte Salate.

Erst gegen 14 Uhr fanden dann vorrangig die Ehrungen verdienter Gilde-Mitglieder statt, die allesamt aus den Händen des Vorsitzenden Horst-Dieter Jobst aufwendige Kombinations-Schirme mit dem Gilde-Emblem erhielten. Jeder der zu Ehrenden wurde mit einer individuellen und personenbezogenen Rede bedacht. Die Geehrten waren Friedhelm Schorling, Gabi Müller, Gaby Waage-Runge, Hartmut Buchar, Heinz Brockmann, Rita Brüggemann, August Huesmann, Cordula Diefenbach, Hans Diefenbach, Jürgen Donner, Dieter Ahrens und Heine Löhmann.

Nach dieser sehr persönlichen Zeremonie wurden dann durch den Sportleiter Joachim Runge die Ehrung der Pokal-Gewinner vorgenommen. Damen 1: 1. Astrid Eilers, 2. Birgit Jobst; Damen 2: 1. Rita Brüggemann, 2. Gaby Waage-Runge; Schützen 1: 1. Malte Kunst, 2. Robin Rückert; Schützen 2: 1. Artur Gevorgjan, 2. Burkhard Jachnow, 3. Ralf Eilers; Schützen 3: 1. Joachim Runge, 2. Horst-Dieter Jobst, 3. Heinrich Garbers, 4. Jürgen Müller; Rathaus-Pokal: 1. Horst-Dieter Jobst, 2. Irmgard Rabe, 3. Gerd Gohlke.

Nach den gesamten Ehrungen erinnerte der Vorsitzende noch einmal an das Oktoberfest am Sonnabend, 6. Oktober, um 18.30 Uhr in der Gilde-Festhalle. Hierbei stand die Essensfolge mit annähernd 20 Gängen im Vordergrund. Neben dem Blasorchester, den Klosterbachtalern wird auch DJ Rolf für musikalische Unterhaltung sorgen. Das Oktoberfest in Zusammenarbeit mit der WIR in der Gilde-Festhalle soll als festliche Einleitung für das Bassumer Oktoberfest am darauffolgenden Sonntag, 7. Oktober, gelten. Eintritts- und Verzehr-Karten zum Vorzugspreis von 25 Euro können bei Papier und Tinte auf dem Lindenmarkt oder bei der Sportgilde in der Eschenhäuserstraße 9 geordert werden. Kartenbestellungen sind auch telefonisch unter den Rufnummern 042 41 / 691 57 53 oder mobil 01 71 / 372 64 37 möglich.