Grippewelle belastet Kliniken

Landkreis Verden. Das erhöhte Aufkommen von Grippepatienten belastet die beiden Häusern der Aller-Weser-Klinik in Verden und in Achim. In den vergangenen Tagen und Wochen kamen immer neue Patienten dazu, sodass die Krankenhäuser voll ausgelastet und die Betten belegt sind.