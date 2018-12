Schüler der Grundschule Pastorenweg haben die Buchstaben und Satzzeichen für die Schaufenster gezeichnet. Rechts: Klassenlehrerin Ute Körner. (Gröpelingen Marketing)

Die sachdienlichen Hinweise finden sich in 37 Schaufenstern – es ist also höchste Zeit, sich für das Gröpelinger Weihnachtsrätsel auf Spurensuche zu machen. Hebet die Beine und sputet euch schnell, denn es locken mehr als 70 wertvolle und attraktive Gewinne.

Das literarische Gröpelinger Weihnachtsrätsel ist im Stadtteil seit vielen Jahren eine lieb gewonnene Tradition. Der gewinnbringende Lösungssatz besteht in diesem Jahr aus 35 Buchstaben und zwei Satzzeichen. Wie immer wurden kreative Kinder des Stadtteils mit der praktischen Umsetzung beauftragt. Diesmal zeichnen die Schüler der Klasse 1–3c aus der Grundschule am Pastorenweg verantwortlich für die 37 bunt glitzernden Schilder, die in den Schaufenstern ausgestellt sind. Die Kinder freuten sich sehr über ihren wichtigen Auftrag, sagt Klassenlehrerin Ute Körner. Doch was ihre einzelnen Buchstaben und Satzzeichen zusammengesetzt ergeben, wollten sie gar nicht wissen: Denn viel mehr Spaß macht es doch, selbst durch die weihnachtlichen Straßen zu ziehen und mit­zurätseln.

Die Chance ist groß

Das können die Organisatoren vom Verein Gröpelingen Marketing auch allen anderen Gröpelingern empfehlen. Denn die beteiligten Geschäfte und Einrichtungen spendieren verlockende Preise wie Restaurantgutscheine, Stadtteilführungen, Kosmetik- und Einkaufsgutscheine. „Die Chance auf einen Gewinn ist groß. Jeder Zehnte hat im vergangenen Jahr gewonnen“, sagt Svenja Weber, die Rätselbeauftragte des Gröpelingen Marketing.

Ein Gewinn ist die Buchstaben-Schnitzeljagd allemal, denn sie lasse sich wunderbar mit der Geschenksuche und den übrigen Weihnachtsvorbereitungen verbinden, sagt Vereinsmitglied Muna el Hadidi. „Das Rätsel lädt dazu ein, Gröpelingens Vielfalt an Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten kennenzulernen und sie bekannter zu machen“, sagt die Chefin des Reisebüro Hadidi in der Gröpelinger Heerstraße. Die Teilnahmecoupons für das Weihnachtsrätsel 2018 sind in den beteiligten Geschäften erhältlich. Die ausgefüllten Coupons können dort persönlich abgegeben werden oder man schickt den Lösungssatz per E-Mail an die Adressse info@groepelingen.de. Dabei sollte man nicht vergessen, seine Postadresse anzugeben.

Der Einsendeschluss ist Dienstag, 18. Dezember. Die Gewinner werden noch vor den Weihnachtsfeiertagen per Post informiert, wo sie ihre Preise einlösen oder abholen können.