Via Google Earth ist ab sofort nicht nur ein Blick aus der Vogelperspektive auf die Erde möglich, sondern auch ein Zeitraffervideo abrufbar, dass die Veränderung der Erde seit 1984 zeigt.

Abschmelzende Gletscher, ausgetrocknete Flussbette und ein Flächenfraß sondergleichen: Die Klimakrise schreitet weiter mit großen Schritten voran. Wie gravierend die Veränderungen auf der Erde vonstattengehen, lässt sich nun bei Google Earth nachvollziehen - dank des größten Videos der Welt. Der Zeitraffer-Clip besteht aus etwa 24 Millionen Satellitenbildern, erstellt zwischen den Jahren 1984 und 2020, und bringt es auf eine Datengröße von 20 Petabyte. Das Mosaik aus 4,4 Terapixeln entspricht etwa 530.000 4K-Videos.

Anwendbar ist der Zeitraffer auf jeden Ort der Erde. Unter anderem lässt sich dank der Timelapse-Funktion das Verschwinden des Aralsees in Usbekistan rekonstruieren. Nicht minder beeindruckend ist das rasante Wachstum der US-Zockermetropole Las Vegas. Ebenso macht die neue Funktion sichtbar, wie in den vergangenen 37 Jahren Gletscher abgeschmolzen und Wälder verschwunden sind. Google bietet überdies interaktive Touren mit Themenschwerpunkten wie „Wälder im Wandel“ an.

Google will den Klimawandel stoppen

Bei der Präsentation des neuen Google-Dienstes erläuterte die Entwicklerin Rebecca Moore: „Mit Timelapse in Google Earth haben wir ein klareres Bild unseres sich verändernden Planeten direkt vor Augen - eines, das nicht nur Probleme, sondern auch Lösungen aufzeigt, und natürlich all die faszinierend schönen Naturphänomene, die sich über Jahrzehnte hinweg entfalten.“ Ab sofort soll das Video jährlich erweitert werden. Google ließ verlauten, man wolle „allen die Möglichkeit geben, Teil der Lösung zu sein, um den Klimawandel zu stoppen“.

Verfügbar ist die neue Funktion über g.co/timelapse. Zugriff haben interessierte Nutzer außerdem via Google Earth, wo die Storytelling-Plattform Voyager zur Verfügung steht. Abgesehen davon stellt Google bei g.co/timelapsevideos 800 Zeitraffervideos bereit, bei denen auch ein Download und eine öffentliche Nutzung erlaubt ist.