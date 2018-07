Dieser soll anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Blasorchesters durch die Wörpegemeinde ziehen. Groß, bunt, lustig und voller Einfallsreichtum wünschen sich die Organisatoren den am 11. August vom Grasberger Kreisel zur Kirche und zurück verlaufenden Eventumzug. Auch wenn der offizielle Anmeldeschluss schon vorbei ist, dürfen sich gerne noch Gruppen beim Blasorchester und bei Axel Jagels (www.projektorchestergrasberg.de) anmelden.

Die Organisatoren haben sich als Motto für „Grooving Grasberg“ die 80er-Jahre ausgewählt. Jede Fußgruppe kann sich ein Motto aus den letzten 40 Jahren wählen. Im Moment wird an den Outfits gebastelt und genäht sowie die Ideen verfeinert und Tänze einstudiert. Leuchtende Farben werden das Motto bestimmen. „Immer wenn Konzerte oder Veranstaltungen vorbereitet werden, sind die Kinder aufgeregt“, so die Erfahrung von Vorstandsmitglied Anja Hartenberger. Alle Kinder und Jugendlichen des Projektorchesters, ob erst ein halbes Jahr dabei oder mit jahrelanger Erfahrung, werden beim Jubiläumswochenende und in das Musikfest „Wörpebrand“ mit eingebunden.

Mit einer Musikerparty startet am Freitag, 10. August, eben dieser „Wörpebrand“. Der Sonnabend, beginnt mit der gemeinsamen Probe des Jugendorchesters des Musikvereins Heddinghausen, des Orkiestra Szamocin aus Polen, der Bläserklasse der IGS Lilienthal Außenstelle Grasberg und des Projektorchesters Grasberg auf der Bühne in der Mini-Cooper-Halle am Grasberger Kreisel. Ab 11 Uhr findet hier eine öffentliche Probe statt. Um 16.30 Uhr formieren sich die Teilnehmer am Grasberger Kreisel und sollen zwei Stunden lang groovend durch Grasbergs Zentrum ziehen. Wieder am Kreisel angelangt, soll es ein Abschlusskonzert geben.

Als Motto für den Spaß-Eventumzug können sich die Veranstalter vom Blasorchester Grasberg und vom Schützenverein Wörpedorf Themen wie Strandparty, Abba, Akrobatik, Werder oder vieles mehr vorstellen. Den Fantasien sind da keine Grenzen gesetzt. „Macht doch mit“, lädt Axel Jagels, Vorstand des Blasorchester Grasberg, nicht nur die anderen Sparten der TSG-WGE ein, sondern alle Grasberger Vereine und Gruppen. „So was gab es in Grasberg noch nie“, sagt Jagels stolz und voller Vorfreude. Auf der Homepage gibt es weitere Informationen und das Anmeldeformular. „Wir wünschen uns ganz viel Action von den Gruppen“, sagt Jagels, denn Motto und Verkleidung sind nur ein Teil. Wunschvorstellung ist, die Zaungäste am Rand von „Grooving Grasberg“ mit in das bunte Treiben einzubinden. So hat das Projektorchester beispielsweise Gymnastikbälle im Gepäck und will den Zuschauern wie mit seiner Musik unterwegs immer wieder den Ball zuspielen.

„Polka haben unsere Kinder und Jugendlichen noch nie gespielt“, sagt Jagels. Sie spielen im Konzert wie auch während des Umzugs flotte Töne und heiße Rhythmen, die im Radio laufen. „Aber alles ist noch im Entstehen, vielleicht wird ja auch etwas ganz anderes daraus.“ Fest steht allerdings die Idee zum großen und bunten Event-Umzug „Grooving Grasberg“. Das Jubiläumswochenende endet am Sonntag für die junge Generation mit einer Rallye quer durch Grasberg. Freundschaften sollen entstehen, damit sich die Kinder auf das nächste musikalische Treffen noch mehr freuen können.