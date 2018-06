Also haben wir uns aufgrund guter Kontakte dazu entschieden, diese selbst zu produzieren – und unsere Kunden sollten über die Entwürfe abstimmen und ehrlich sagen, was gefällt und was nicht“.

Aus dieser Idee zur Interaktion sei eine umfassende virale Promotion-Aktion geworden, sagt Zimmer, der seit Jahren die neuen Medien nutzt, um sein Übergrößen-Fachgeschäft publikumsnah zu positionieren. „Mit einer Umfrage über Facebook, Instagram und Twitter haben wir dazu ermutigt, am Entscheidungsprozess aktiv teilzunehmen – und wir sind begeistert über die Resonanz und den enormen Mitmach-Faktor.“

Innerhalb von 24 Stunden wurden über 10 000 Personen erreicht; 500 Personen nahmen an der Abstimmung teil. Bereits am Folgetag wurde das Ergebnis ebenfalls als virales Marketingtool in Form eines Selfie-Videos auf Facebook, Google plus und Youtube veröffentlicht – eine logische und relevante Konsequenz, erläutert Zimmer: „Wenn wir den Kontakt suchen, Interaktion fordern, dann haben unsere Teilnehmer auch ein Recht auf ein Ergebnis. Infolge waren wir sehr positiv über die Resonanz zu den Mustermodellen überrascht, mit der Konsequenz, dass statt der geplanten vier Modelle nun neun Modelle produziert werden“, freut sich Zimmer, der das Übergrößen-Schuhfachgeschäft im Jahr 2002 gründete. Alle neun Modelle an Damen-Gummistiefeln in den Größen 42 bis 45 sind ab Oktober erhältlich, sowohl im Webshop als auch am Firmenhauptsitz in Dörverden, wo Schuhplus auf über 1000 Quadratmetern Norddeutschlands größtes stationäres Fachgeschäft für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe betreibt.