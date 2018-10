„Beim ‘5 days to dance-Projekt’ studieren junge Menschen nicht nur eine Tanzchoreografie ein, sondern lernen auch ihre Körper zu fühlen, ihre Mitmenschen wahrzunehmen, klassische Musik zu entdecken und – das Wichtigste – mit ihrer Präsenz einen Raum einzunehmen.“ So beschreibt eine der portugiesischen Tanzlehrerinnen das Projekt.

Seit beinahe zehn Jahren arbeitet das Lernhaus mit „De Loopers“, dem Tanzensemble aus Bremen, zusammen. Ein Erasmusprojekt hatten die Partner schon lange im Kopf, nun hat es endlich geklappt. Beteiligt sind drei Schulen aus drei Ländern: eine aus Portugal, eine aus Spanien und eben die Oberschule aus Osterholz-Scharmbeck. Der Auftakt fand nun auf dem Campus statt, zu Besuch kamen eine Lehrerin und ein Lehrer aus Valencia und zwei Lehrerinnen aus Viseu in Portugal. Schülerinnen und Schüler aus den beiden Ländern waren beim ersten Mal noch nicht dabei, bei allen folgenden Treffen reisen die Lehrerinnen dann künftig nur noch mit jeweils etwa zwölf Schülerinnen und Schülern. Es wird zwei Treffen in Spanien und eines in Portugal geben, die große Abschlussveranstaltung findet dann im Sommer 2020 in Osterholz-Scharmbeck statt.

„Wir sind wirklich froh, dieses tolle Projekt am Campus zu haben“, freuen sich Campusmanagerin Ulrike Baumheier und der didaktische Leiter des Lernhauses, Marc Seis, die den Antrag gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Erasmus fördert Schulpartnerschaften, sodass alle drei Schulen ihre im Zusammenhang mit diesem Projekt anfallenden Kosten über EU-Gelder finanziert bekommen. Inhaltlich geht es um die Grundrechte von Kindern und Jugendlichen. Thematisiert werden Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Demokratie und Partizipation. „Kinder haben eine Stimme“, so Wilfried van Poppel, holländischer Choreograf, „und ich möchte, dass sie sie einsetzen“.

Seine Frau, Amaya Lubeigt, die aus Spanien stammt, meint, „dass die Kinder des achten Jahrgangs wirklich gut mitmachen“ und es ihr im Lernhaus immer wieder Freude bereite, ein Projekt durchzuführen. „Dieses Projekt ist etwas ganz Besonderes, mit unseren Freunden aus Portugal, Spanien und vom Lernhaus, das ist großartig!“ Lubeigt und van Poppel, die ein Paar sind und in Bremen leben, machen seit vielen Jahren „5 days to dance-Projekte“ in vielen Ländern der Welt. Sehr bekannt wurden sie mit dem erfolgreichsten Dokumentarfilm des Jahres 2014 in Spanien, der ihre Arbeit anhand eines Projektes im Lernhaus und in San Sebastian sehr anschaulich beschreibt.

Für fast alle Jugendlichen ist das Projekt sehr ungewohnt: „Barfuß zu sein, ungewohnte Bewegungen zu machen, sich zu zeigen, sich groß zu machen; hinzu kommt die soziale Komponente“, so Marc Seis. „Die Jugendlichen müssen sich hier absolut aufeinander verlassen können, Vertrauen haben und hierfür sind Körperkontakte wie zum Beispiel das Anfassen an den Händen unumgänglich.“

„Mir hat die Zusammenarbeit im Jahrgang gefallen“, erzählt Schülerin Madeleine (14). Einige der Schülerinnen und Schüler haben nun großes Interesse, im kommenden Frühjahr mit nach Spanien zu reisen, es können aber nur 14 Jugendliche mit. „Dies wird keine leichte Entscheidung“, so Friederike Raube und Eibe von Rumohr-Schulz, die als verantwortliche Lehrerinnen mitmachen.