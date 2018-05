NDR-Journalistin Anja Reschke erhält in diesem Jahr den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis. (ARD / Oliver Blaum)

Ihr „Tagesthemen“-Kommentar über Fremdenfeindlichkeit in Deutschland machte sie im Spätsommer 2015 zur Zielscheibe von AfD und Co. Vielen anderen sprach die Journalistin Anja Reschke aus der Seele - und bewies, dass Medienarbeit mit Rückrat machbar ist. Nun erhält die Münchnerin, die auch das Politmagazin „Panorama“ und das Medienmagazin „Zapp“ moderiert, den diesjährigen Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus.

Laut Begründung der Jury zeige die 45-Jährige „Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit“. Ausgezeichnet werde die Leiterin der Abteilung Innenpolitik/Fernsehen im NDR vor allem für ihre Überzeugungskraft und die investigative Berichterstattung. NDR-Intendant Lutz Mamor verglich die Preisträgerin mit dem Namensgeber: „Anja Reschke ist furchtlos und unabhängig, und sie geht den Dingen auf den Grund: journalistische Tugenden, für die auch Hanns Joachim Friedrichs stand.“

Anja Reschke beweise laut Jury "Haltung ohne Arroganz". (NDR / Thomas Pritschet)

Seit 1995 werden mit der Auszeichnung Leistungen des kritischen Fernsehjournalismus prämiert. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird abwechselnd vom WDR in Köln und vom NDR in Hamburg vergeben. Reschke erhält die Ehrung im November bei der Preisverleihung in der Hansestadt.