Sänger Alexander Klaws hat allen Grund zur Freude: Der 36-Jährige wird zum zweiten Mal Vater. (2014 Getty Images/Clemens Bilan)

Freudige Nachrichten für Alexander Klaws: Der 36-Jährige wird zum zweiten Mal Vater. Sowohl auf Facebook als auch auf Instagram verkündete Klaws die Botschaft mit einem ganz besonderen Post: Sein zweijähriger Sohn Lenny zeichnete ein Bild mit vier Strichmännchen, dazu sind die Namen „Mama“, „Papa“, „Lenny“ und „Baby“ geschrieben. Der Ex-„DSDS“-Star kommentiert die Zeichnung mit den Worten: „Mein kleiner Großer hat die News des Tages mal für euch gemalt... #baldnocheinermehr“.

Kollegen sind begeistert

Alexander Klaws und Nadja Scheiwiller werden zum zweiten Mal Eltern. Im Januar 2017 kam ihr erstes Kind, Sohn Lenny, zur Welt. (2014 Getty Images/Getty Images)

Fans und Kollegen zeigten sich erfreut: Schauspielerin Sila Sahin kommentiert bei Instagram „Tolle News“, „DSDS“-Kollegin Juliette Schoppmann freut sich mit drei roten Herzen über die frohe Kunde. Bei Facebook kommentierten bereits über 400 User und beglückwünschten die kleine Familie.

Die Mutter des Babys ist, wie schon beim Erstgeborenen Lenny, Klaws Lebensgefährtin Nadja Scheiwiller. Der Sänger lernte die Schweizer Musicaldarstellerin 2010 bei den Proben zum Musical „Tarzan“ kennen. Drei Jahre lang spielte Alexander Klaws darin die Hauptrolle, seither srteht er regelmäßig in großen Musical-Produktionen auf der Bühne. Zuletzt war er bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg in der Rolle des Winnetou zu sehen.