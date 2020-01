Noch ein Foto fürs Profil: Kurt Schwentesius beim Casting. (Roland Scheitz)

Am Freitag und Sonnabend war die Produktionsfirma UFA Talentbase im Einkaufszentrum Waterfront in Gröpelingen auf der Suche nach Schauspielern, Sängern und anderen Darstellern für ihre Filme, Serien und Shows. Die UFA produziert unter anderem „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Alles was zählt“ und „SOKO Leipzig“. Vor Publikum werden die Castingteilnehmer fotografiert, singen Lieder und improvisieren Schauspielszenen mit dem Produktionsleiter Otto Nitzke. Er tourt mit seiner Crew durch Deutschland und Europa. „Wir haben im Jahr ungefähr 70 bis 80 Castings“, erklärt Nitzke.

Eine Zukunft vor der Kamera – das wollen hier alle. Produktionsleiter Otto Nitzke sagt: „Man darf nicht vergessen: wir verkaufen auch Hoffnung hier.“ Auf einem Monitor flimmern Zusammenschnitte aus bekannten UFA-Produktionen vorbei. Es sind die großen Momente mit Tränen, Küssen und viel Gefühl. Zwischen Pappaufstellern der Fernsehbekanntheiten Dieter Bohlen und Bruce Darnell geben die Castingteilnehmer ihre Bögen mit persönlichen Angaben ab. Zunächst ist die Schlange übersichtlich, wächst aber im Laufe des Nachmittags an. Die hier gemachten Bilder und Videos werden auf der Internetplattform ufa-talentbase.de veröffentlicht.

Bei den improvisierten Schauspielszenen geht es um Eifersucht, betrogene Partner und Schwangerschaften. Szenen wie aus einer Soap, die in wenigen Minuten ein Auf und Ab verschiedener Gefühle ermöglichen.

Am Freitagabend hat das UFA-Produktionsteam knapp 140 Castingteilnehmer fotografiert. „Für alle Darbietungen hat die Zeit nicht gereicht“, sagt Nitzke. Die ersten Teilnehmer hatten rund eine halbe Stunde für ihren Auftritt, mit fortschreitender Zeit und wachsender Schlange wurde gekürzt. Die übrigen Kandidaten sind für den nächsten Tag erneut eingeladen. Sie bringen ihre Hoffnung wieder mit, in der Waterfront den Grundstein für ihre Karriere im Showgeschäft zu legen.