Vorsitzenden Margret Herbst über ein erfolgreiches Jahr 2017 mit vielen gut gelaufenen Veranstaltungen und dem positiven Kassenbericht von Karl-Hermann Bartling, auf dem die einstimmige Entlastung des Vorstandes erfolgte, standen turnusmäßige Wahlen zum Vorstand an. Wiedergewählt wurden die 2. Vorsitzende Marie-Luise Sieling, die 1. Schriftführerin Hannelore Paeper und der 1. Kassenwart Karl-Hermann Bartling. Zum neuen 2. Stellvertretenden Vorsitzenden wurde Günter Siems und zur neuen Kassenprüferin wurde Ilse Lang gewählt.

In diesem Jahr plant der Heimatverein Westen wieder mehrere Veranstaltungen. So beteiligt sich der Verein mit einem Stand auf dem Westener Flohmarkt am 1. Mai und ist zusammen mit dem Mehrgenerationenhaus Ausrichter des Vereinsgrillens am 25. August. Das Kinder- und Jugendfest findet am 1. September statt und bereits einen Tag später am 2. September das Oldtimer-Treffen. Darüberhinaus sind im kommenden Winterhalbjahr die Kaffeenachmittage „Wie zu Omas Zeiten“ im Amtshaus vorgesehen. Ab 1. Mai öffnet auch die Heimatstube jeden Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr. Darüberhinaus können Besuchergruppen nach Absprache mit dem Vorstand auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten die Heimatstube besichtigen.

Erstmals hat der Heimatverein dieses Jahr einen Jahreskalender mit historischen Aufnahmen aus Westen herausgegeben, der schnell vergriffen war. „Deshalb planen wir auch für 2019 mit einem Jahreskalender, in dem wieder interessante alte Fotos aus der Ortschaft zu sehen sein werden“, sagte Margret Herbst. Wer noch historische Familien- oder Vereinsfotos, Landschaftsaufnahmen oder Fotos aus dem Dorfleben hat und dem Heimatverein zur Verfügung stellen möchte, kann sich jederzeit mit dem Vorstand in Verbindung setzen. Auch ist eine Ausstellung zum Westener Dorfleben geplant.