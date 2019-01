Große Sorgen um den ehemaligen "DSDS"-Gewinner Alphonso Williams. Der Sänger musste sich einer Not-OP unterziehen. (Andreas Rentz/Getty Images)

Alarmierende Neuigkeiten von Alphonso Williams: Der „DSDS“-Sieger von 2017 musste sich am Montagabend einer Not-Operation unterziehen, wie Familienangehörige des Sängers heute auf seiner Instagramseite mitteilten. Sie schrieben: „Bei einem Auftritt ging es ihm dann schlagartig so schlecht, dass schließlich gestern Abend eine Not-Operation eingeleitet werden musste“. Die Operation sei aber „weitestgehend gut verlaufen“.

Informationen von „Bild“ zufolge leidet Williams an einer Niereninsuffizienz, seine rechte Niere hat demnach den Dienst eingestellt. Wie ernst es um den Gesundheitszustand des selbsternannten „Mr. BlingBling“ steht, verdeutlichen die Aussagen seines Sohnes Raphael gegenüber der „Bild“: „Der Arzt sagte, hätten wir einen Tag länger gewartet, hätte er vielleicht seine Niere verloren.“ Trotz der Operation gibt es noch keine Entwarnung, so der Sohn des Sängers: „Wir warten jetzt darauf, dass die Blutwerte besser werden. Das ist bis jetzt leider noch nicht der Fall, aber mein Vater ist ein Kämpfer.“ Er bete für eine schnelle Genesung.

Via Instagram teilten Familienangehörige von Alphonso Williams mit, die Operation sei "weitestgehend gut" verlaufen. (Andreas Rentz/Getty Images)

Von seinen Fans erhielt der Sänger via Social Media viel Zuspruch. Eine Facebook-Userin schrieb: „Gute Besserung und das alles so verläuft wie ihr euch das wünscht. Haltet zusammen und gebt euch gegenseitig Kraft“. Ein anderer Nutzer schloss sich den Genesungswünschen an: „Gute Besserung an Alphonso und viel Kraft an seine Familie wünsche ich von Herzen! Komm gesund zurück, dein sympathisches Lachen, dein super Charakter und deine Musik fehlen!“