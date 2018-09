Den Fans hatten Robbie Williams und seine Frau Ayda Field zuvor nicht verraten, dass sie Nachwuchs erwarten. Die Nachricht, dass ihr drittes Kind nun auf der Welt sei, kam überraschend. (Ian Gavan/Getty Images)

Mit dieser Babynachricht hatte keiner gerechnet: Robbie Williams und seine Frau Ayda Field sind zum dritten Mal Eltern geworden. Doch einen Babybauch suchte man bei der 39-Jährigen vergeblich, denn der Nachwuchs wurde per Leihmutter ausgetragen. Auch eine Ankündigung gab es zuvor nicht von dem Sänger und der Schauspielerin.

Ein süßer Schwarzweiß-Schnappschuss auf dem Instagram-Profil von Ayda Field zeigt fünf unterschiedlich große Hände. Dazu schreibt sie: „Wir sind hin und weg, dieses wundervolle Mädchen in unserem Leben zu haben, und so gesegnet, dass wir in einer Welt leben, in der so etwas möglich ist.“

Die Tochter von Robbie Williams und seiner Frau wurde durch eine Leihmutter ausgetragen. (Shaun Botterill/Getty Images)

Auch den Namen der Kleinen verraten die frisch gebackenen Eltern schon. „Willkommen auf der Welt, Colette (Coco) Josephine Williams!!“, schreibt Ayda. Der 44-jährige Sänger und seine Frau haben zusammen schon Tochter Theodora Rose, genannt Teddy, und Charlton Valentine, genannt Charlie. Passend also, dass sie auch für den Familienzuwachs gleich einen Spitznamen verkünden.