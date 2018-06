Der Chor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Syke bereitet sich intensiv auf sein Konzert am Sonntag, 10. Juni, um 17 Uhr in der Syker Kirche vor. In den vergangenen Jahren sang der Chor nur im Gottesdienst oder zu Weihnachten. Jetzt hat er unter seinem neuen Chorleiter Svavar Sigurdsson unter dem Motto „Wir singen miteinander und füreinander“ nach langer Zeit seinen ersten größeren Auftritt. Dafür haben die mehr als 30 Sängerinnen und Sänger fast zwei Dutzend neue Lieder eingeübt.

Neun davon singt der Chor im Konzert. Vom irischen Segenswunsch über „Kyrie eleison“ bis zum Louis-Armstrong-Song „What a wonderful world“. Zwischendurch wird Sigurdsson auch an der Orgel spielen. Die Besucher sind ebenfalls gefordert: Sie können zusammen mit dem Chor mehrere bekannte Lieder singen, darunter zum Schluss den Kanon „Abendstille“.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Es wird um eine Spende für den Förderverein der Gemeinde für Gospel- und Kirchenmusik gebeten. Der Chor freut sich auf hoffentlich zahlreiche Besucher.