Action in Kellerstadt: Die Feuerwehr muss anrücken, was selbst in einer Modellbahn-Stadt unvermeidlich scheint.

Es war die erste Systemeisenbahn und das Startsignal für die Serienfertigung.

Mehr als ein Jahrhundert schon hat die Modelleisenbahn ihren festen Platz unter dem Weihnachtsbaum und im Hobbykeller, sie faszinierte Väter und Söhne gleichermaßen und in nicht seltenen Fällen auch die Töchter. Wer in der eigenen Kindheit mit Vater oder Großvater an der Modellbahn gespielt hat, erinnert sich auch heute noch mit Freude an diese Erfahrung. Das Hobby schweißt zusammen, stellt die Gemeinsamkeit spielerisch in den Vordergrund und setzt einen generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch in Gang. Die Welt der Modelleisenbahnen ist ein solches Bindeglied zwischen den Generationen – zwischen Alt und Jung.

Mit vielen liebevollen Details ist die Miniaturwelt ausgestattet, damit die Züge nicht einfach nur durch unbebautes Gebiet fahren.

Der internationale Tag der Modelleisenbahn am Sonntag, 2. Dezember (Aktionszeitraum 26. November bis 2. Dezember), wird mithelfen, die kleinen Bahnen wieder mehr ins Blickfeld der Menschen zu bringen. An diesem Datum und seinem darauffolgenden Wochenende sollen weltweit Bahnen in Miniaturformat in Betrieb gehen, sollen Modellbahnanlagen ihre Pforten öffnen und Ausstellungen organisiert werden. Die kleine Eisenbahn soll einen großen Bahnhof bekommen.

Die Modelleisenbahnfreunde Bremen beteiligen sich und veranstalten ihren nächsten öffentlichen Modellbahnfahrtag am 2. Dezember 2018 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Vereinsheim auf dem Campus der Jacobs University Bremen, Bruno-Bürgel-Straße. Parkplätze sind direkt vor dem Gebäude ausreichend vorhanden.

An diesem Tag fahren die Lokomotiven für soziale Einrichtungen und Stiftungen: Der Erlös der Eintrittsgelder geht an das Hospiz „Lilge-Simon-Stift“. Die Besucher sehen neue kleine und große Szenen, zum Beispiel einen Schlafwandler, der über den Dächern Kellerstadts spaziert, wie ein großer Wald am Hang entsteht, und auch ein Kalkwerk mit Brennofen wird gerade in die Anlage integriert.

Das eine oder andere Schnäppchen bei der kleinen Modellbaubörse ist ebenfalls möglich. Kaffee und Kuchen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Die beliebte Kinderbahn steht ebenfalls zur Verfügung, und die Besucher können an einem Weihnachtsrätsel teilnehmen und Preise gewinnen. Die Gewinner des Weihnachtsrätsels werden bei der Spendenübergabe von einer Mitarbeiterin des Hospizes gezogen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mbf-bremen.de. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro und ist für Kinder bis zwölf Jahre frei.