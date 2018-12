Vorstandsmitglied gesucht: Der Hospizverein Stuhr sucht derzeit eine engagierte Dame oder einen engagierten Herrn für die Funktion des Vorsitzenden, möglichst zu Anfang 2019. Kompetenzen, Ziele und Aufgaben erfahren Interessierte in einem persönlichen Gespräch.

Musikalische Begleitung für Seniorengruppen gesucht: Der Verein Pro Dem sucht eine ehrenamtliche, musikliebende Person, die die Musik- und Sing-Gruppe für Senioren mit und ohne Demenz am Freitagnachmittag mit Gesang und Instrument musikalisch begleitet. Die Einsätze finden in Absprache regelmäßig alle 14 Tage am Freitagnachmittag von 14.30 bis 16 Uhr statt. Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt. Wer Musik liebt, ein Instrument spielt – beispielsweise Gitarre, mobiles Keyboard oder Akkordeon – und Freude am Umgang mit Senioren hat, ist eingeladen, Kontakt zur Freiwilligenagentur „Stuhr mach mit!“ aufnehmen. Diese ist erreichbar unter Telefon 04 21 / 80 60 98 74 oder der E-Mail-Adresse info@freiwilligenagentur-stuhr.de. Auch ein persönlicher Besuch in der Sprechstunde – immer dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr in der Bremer Straße 9 in Brinkum – ist willkommen.