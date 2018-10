Förderprogramm für Sportstätten

Großer Sanierungsbedarf

Landkreis Verden. Ob rund um das Rennbahngelände in Verden, auf dem Sportplatz in der Nähe des Freibads in Achim oder an der Oberschule in Langwedel: Im Bereich kommunaler Sportanlage gibt es im Landkreis Verden großen Sanierungsbedarf. Nachdem die Kreisverdener SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth während ihrer diesjährigen „Tour der Ideen“ mit dem roten Rucksack im Sommer vom Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann, dem TSV Achim und dem Langwedeler Bürgermeister Andreas Brandt auf das Thema angesprochen worden war, hat sie sich mit einem Brief an Innenminister Boris Pistorius gewandt.