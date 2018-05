Zahlreiche Besucher werden am Internationalen Museumstag in der Osterholzer Museumsanlage erwartet. (mlo·Marcus Lorenczat, Marcus Lorenczat)

Mai, mit besonderen Aktionen. Auf der Anlage findet der große Kunsthandwerkermarkt mit rund 30 Ausstellern, viel Unterhaltung, zahlreichen Verkostungsmöglichkeiten und einer großen Tombola statt. Die Erlöse der Tombola sollen in die Reithdachreparatur des Bauernhauses fließen. Der Hauptpreis ist ein Fahrrad.

Neben dem Augen- und Gaumenschmaus gibt es auch etwas für die Ohren. Musikalisch unterhält Must B Blues. Die Band spielt Blues, Soul und Bluesrock, und wenn es ganz verrückt kommt, auch schon mal ein verdrehtes Seemannslied. Die Liste der Aussteller ist umfangreich.

Zeit zum Klönen und gemütlichen Beisammensein im idyllischem Ambiente der Museumsanlage. (mlo·Marcus Lorenczat, Marcus Lorenczat)

Von 11 bis 18 Uhr können die Gäste sich bei freiem Eintritt auf der Anlage aufhalten. Verstreut über das gesamte Areal stellen die Kunsthandwerker ihre Produkte vor. Das Portfolio erstreckt sich von edlem Schmuck, Glasperlen, Puppen, Papierkunst bis hin zu Nistkästen, Naturseife und alten Instrumenten.

Bei guten Wetter spenden die Bäume kühlenden Schatten. (mlo·Marcus Lorenczat, Marcus Lorenczat)

Thematische Vielfalt

Zum Naschen gibt es Leckereien wie Marmeladen, Brot und Butterkuchen aus dem Backofen, Museumswein und Maibowle, Flammkuchen, Bratwurst und Craftbier. Für die Erwachsenen gibt es ebenso viel zu erkunden wie für die Kinder. Während sich die Eltern beispielsweise das Kunsthandwerk ansehen oder den Torfkahnschiffern beim Schifferknoten binden zuschauen, dürfen sich die jungen Besucher auf der Hüpfburg austoben oder malen.

Ein Höhepunkt auf der Museumsanlage ist die Teilnahme von Jean-Loup Ringot. Er ist Geologe und Museumspädagoge sowie ein Kenner der Steinzeit. Der Franzose möchte den Besuchern zeigen, dass die Steinzeit lebt: Knochenspiele und Musik sollen die längst vergangene Epoche erfahrbar machen.

Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und findet 2018 zum 41. Mal statt. Ziel des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen. Mit ihrem breiten Spektrum, dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten die Museen einen großen Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Als Besucher ist man eingeladen, die in den Museen bewahrten Schätze zu entdecken, und sich vom leidenschaftlichen Engagement der Museumsmitarbeiter begeistern zu lassen.

Tag mit besonderen Aktionen

Der Aktionstag hat jährlich ein anderes Motto, das jeweils vom ICOM ausgerufen wird, und damit die unterschiedlichen Schwerpunkte der Museumsarbeit beleuchtet, aktuelle Themen aufgreift und auf die thematische Vielfalt unserer reichen Museumslandschaft verweist. Für 2018 lautet das Motoo „Hyperconnected museums: new approaches, new publics“. Deutschland feiert den Museumstag am 13. Mai unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher.“